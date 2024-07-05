الرياضة للجميع.. مشى وتمرينات فى الهواء الطلق بشوارع أسوان بمشاركة مدربين وأخصائيين

أسوان- صلاح المسن

الرياضة للجميع، شعار أصبح واقع ملموس في ظل الجمهورية الجديدة، حيث تشارك كافة الأعمار بفاعليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بأسوان، ويشهد برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بأسوان الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، مشاركة كافة الأعمار السنية في الهواء الطلق، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ، وتنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعه من المدربين وأخصائى الرياضة بالمديرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويعكس ذلك رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض الرياضة في مصر وتوسيع دائرة المشاركة ،بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات .



وتقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان، الادارة العامة للرياضة، بالتعاون مع الادارة المركزية لللتنمية الرياضية ، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل محافظة أسوان.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الخدمي الذى تقوم به الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، بأماكن مختلفة داخل محافظة أسوان منها "ميدان المحطة وكورنيش النيل وناحية حديقة فريال " بمدينة أسوان، بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء محافظة أسوان، لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

وبرنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بأسوان يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر لجميع الفئات العمرية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، ويقوم بالتدريب منشطين رياضيين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان ، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.



وتتضمن الفعاليات عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وايروبكس" ونجح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة " لجذب جميع المراحل العمرية، وكان برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بأسوان قد لاقى نجاحا كبيراً في الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى .

من ناحية أخري، تبذل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة جهود كبيرًة لتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى مراكز محافظة أسوان، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز وتنفيذها فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة الى انشاء بنية تحتية متطورة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء أسوان.



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (1)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (2)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (3)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (4)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (5)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (6)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (7)



تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل أسوان (8)