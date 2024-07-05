الرئاسة السورية تعلن وفاة المستشارة لونا الشبل

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، وفاة المستشارة لونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق.

وفي بيان سابق، قالت دمشق، إن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة وذويها.

وكان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية أوضح في 2 من الشهر الجاري لوكالة سانا أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق.