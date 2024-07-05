الجنايات تتسلم غدا تقرير مستشفى العباسية عن قاتل الطفلة السودانية جانيت

كتب أحمد حسني

تتسلم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، غدا السبت، تقرير مستشفى العباسية عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة جانيت" فى مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز الاتهامات التى وجهت للمتهم قبل محاكمته.

- خطف الطفلة السودانية "جانيت".

- هتك عرض الطفلة.

- قتل الطفلة السودانية بعد كتم أنفاسها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.