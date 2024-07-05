الأمن القيرغزستانى يحبط محاولة للاستيلاء على السلطة فى البلاد

بيشكيك (أ ش أ)

أعلنت لجنة الأمن القومى فى قيرغزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة فى البلاد، وتحييد المجموعة التى خططت لهذا الأمر.

وذكر بيان للأمن القيرغزستانى - حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" - أنه تم تحييد المجموعة التي خططت للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية تؤدي إلى مقتل مواطنين".

وأوضح أنه تم تحييد المجموعة المخططة لهذا الأمر "ضمن الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري".

يشار إلى أنه في بدايات يونيو العام الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن في قيرغيزستان أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب، حسبما أفادت لجنة الدولة للأمن القومي.