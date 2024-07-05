اليوم السابع
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خلال ال 48 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ الغربية للمتوسط

الجمعة، 05 يوليو 2024 10:32 ص
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ الغربية للمتوسط حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية خلال ال 48 ساعة المقبلة على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50)كم فى الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5)م

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين مراعاة ذلك وتجنب التعمق داخل البحر واتباع تعليمات الشواطئ.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.







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