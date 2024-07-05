استمرار فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

كتب محمد صبحى

تواصل الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، فتح باب التقدم للجامعات المصرية، بداية من السبت الماضى الموافق 29 يونيو الجارى، وذلك عبر منصة "ادرس فى مصر" أمام الطلاب الوافدين، وذلك من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

ويتاح للطلاب التقدم عبر منصة أدرس فى مصر وهى منصة مميكنة بالكامل وتتيح للطالب الوافد التقدم للدراسة بأى من الجامعات داخل منظومة التعليم العإلى المصرية بمختلف روافدها، والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى تتمثل فى (27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، 20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى المعاهد).

جدير بالذكر أن مبادرة "ادرس فى مصر" تعمل من خلال محورين أساسيين هما، توفير التسهيلات اللازمة للطلاب الوافدين للتقديم، والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية والترويج للسياحة التعليمية بمصر من خلال التواصل المُستمر مع المُستشارين الثقافيين، والمشاركة فى المعارض التعليمية داخل وخارج مصر، وعقد شراكات مع مختلف المؤسسات الدولية، وتنظيم لقاءات افتراضية مع المدارس الثانوية بالتعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للتعريف بالمبادرة والترويج للدراسة بالجامعات المصرية.