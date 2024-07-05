إيطاليا تعلن الطوارئ بسبب زيادة نشاط بركان إتنا.. فيديو

فاطمة شوقى

رفعت إيطاليا حالة التأهب لبركان إتنا الواقع في جزيرة صقلية والأكثر نشاطا في أوروبا، بسبب انبعاثات الحمم البركانية والهزات وخطر إمكانية دخوله سريعا في "نشاط أكثر "، رغم أنه لا يزال حتى الآن بين مستوى منخفض ومتوسطة، حسبما أفادت الحماية المدنية.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن الحماية المدنية أكدت أنه يمكن رؤية الحمم البركانية تتدفق من إحدى فوهات البركان وأسفل جانب البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3320 مترًا، ويقع في جزيرة صقلية الإيطالية.



ودفع الثوران وكالة الحماية المدنية الإيطالية إلى رفع مستوى التأهب في المنطقة من الأخضر إلى الأصفر، نظرا لخطر احتمال أكثر نشاطا.



يعد النشاط البركاني والهزات الأرضية أمرا شائعا في إتنا، التي شهدت مئات من هذه الأحداث في نصف القرن الماضي، وغالبا ما تترك أثرا من الرماد فوق البلدات المحيطة.