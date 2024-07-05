إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، دائرة مركز شرطة أخميم، شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطرق ووجود مصابين، تم نقل المصابين للمستشفى قنا الجامعى الأقرب لمكان الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين، ووجود مصابين، تم رفغ أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بين السيارة ربع نقل " قيادة المدعو سليمان ع ر 60 سنة سائق ومقيم البحر الأحمر، وبين سيارة ربع نقل خرى " قيادة اسماعيل م ع م 43 سنة سائق ومقيم دائرة مركز أسوان.

وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية مما أدي لاصطدامه بالسيارة الأولي من الخلف نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " كبدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وقائد السيارة الثانية " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، ومستقل السيارة الثانية محمد س ع ح 19 سنة عامل ومقيم الأقصر " بجرح رضي بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ ".

وتم المصابين لمستشفي قنا الجامعي، وبسؤال قائدي المركبتين والمصاب بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.