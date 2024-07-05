أسامة الازهري يتلقى عددًا من الاتصالات الهاتفية لتهنئته بثقة الرئيس فيه وزيرًا للأوقاف

كتب لؤى على

تلقي الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف عددًا من الاتصالات الهاتفية ؛ لتهنئته على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف، حيث تلقى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من كل من : عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، و الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية .

وتلقى اتصالا أيضا من الدكتور عبد الله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق في الكويت، و الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن سابقًا.

كما تلقى وزير الأوقاف خطابًا من البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وعضو الأمانة العامة لاتحاد علماء أفريقيا مهنئًا فضيلته على تعيينه وزيرًا للأوقاف.