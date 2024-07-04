وزير خارجية الجبل الأسود يشيد بالدور المحورى لمصر إقليميا ودوليا

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أشاد وزير خارجية الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش، بالدور المحورى لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً فيما يرتبط بالتعامل مع تداعيات أزمة غزة والأوضاع فى الشرق الأوسط، مؤكداً تأييد بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير محمود عفيفى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك وغير المقيم لدى جمهورية الجبل الأسود (مونتنجرو) مع وزير خارجية الجبل الأسود،في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حالياً السفير المصري إلى العاصمة المونتنجرية "بودجريتسا".

وتناول الجانبان أبعاد الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات العمل الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، والسياحة، والنقل والمواصلات، والتعاون العلمي والثقافي، وذلك انطلاقاً من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين منذ قيام جمهورية مونتنجرو في عام 2006.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى تبادل رؤى البلدين تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة والتي تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين، وعلى رأسها أزمتي غزة وأوكرانيا، إضافة إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وملف انضمام مونتنجرو إلى الاتحاد الأوروبي، والتطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي على مدى الفترة الأخيرة، والتي توجت بانعقاد مؤتمر الاستثمار في مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن الوزير المونتنجري أكد خلال اللقاء على اهتمام بلاده الكبير بتوسيع دائرة التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ظل الفرص المتاحة في هذا الصدد والامكانات التي يتمتع بها البلدان، وبما يمهد لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية، ويعود بالنفع في ذات الوقت على شعبي البلدين.