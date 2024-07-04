وزير الطيران المدنى يتفقد العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد مصطفى

أعلنت وزارة الطيران في بيان لها منذ قليل جاء فيه تفقد الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني المكاتب الإدارية للعاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،، حيث بدأ الجولة بتوجيه التحية للعاملين ومتابعة منظومة العمل والتعرف على أليات العمل بالإدارات المختلفة ، وقد رافقه خلال الجولة المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة وعدد من قيادات الوزارة .

هذا وقد حرص العاملون على تقديم التهنئة للطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدنى ، معربين عن سعادتهم بتواجده بينهم و متمنين لسيادته دوام التوفيق وأن يسدد الله خطاه في تحمل تلك المسؤلية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وقد اسمتع وزير الطيران المدنى إلى عرض شامل من قبل رؤساء الادارات المركزيه ومديرى العموم حول الأهداف والخطط المستقبلية للوزارة وخطوات سير العمل من خلال التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى يقدمها القطاع .

كما استمع إلى أراء العاملين ومقترحاتهم حول كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين والتزامهم بالمعايير المهنية، معرباً عن ثقته التامة في خبراتهم وقدراتهم على استكمال مسيرة البناء والتطوير لتحقيق مزيد من التقدم ورفعه شأن قطاع الطيران المدني.

وأكد الحفنى على دعمه الكامل للعاملين فى مختلف مواقع العمل؛ لافتا إلى أن العنصر البشري هو حجر الأساس داخل منظومة العمل لدوره الفعال في نهضة وتقدم قطاع الطيران المدنى .



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