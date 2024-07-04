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وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم المقدمة للمواطن

الخميس، 04 يوليو 2024 12:27 م
وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم المقدمة للمواطن الزميل مدحت وهبة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ضمن منظومة الدعم مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتجات المقدمة للمواطن على البطاقات التموينية، وأيضا الخبز المدعم ،وان الفترة المقبلة سيكون خدمة المواطن أهم محاور عمل الوزارة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس الوزراء. 

وأضاف الدكتور شريف فاروق في أول تصريحات صحفية لـ" اليوم السابع " ان نه سيتم العمل على استمرار احتياطي استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة خاصة السلع الغذائية كما سيتم أيضا اتاحة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية قائلا :" خدمة المواطن فى المقام الأول في إتاحة السلع وجودة المنتج ". 

وسادت حالة من الارتياح في وزارة التموين والتجارة الداخلية عقب تولى الدكتور شريف فاروق منصب وزير التموين والتجارة الداخلية نظرا لمعرفته بملفات الوزارة خلال فترة توليه رئاسة هيئة البريد حيث ارتبط الهيئة بالكثير من الملفات والعمل مع الوزارة خلال الفترة الماضية حيث يتميز الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بامتلاكه أساليب الإدارة وسياسات التطوير، الأمر الذي مكنه في إحداث نقلة نوعية في منظومة هيئة البريد واستحداث العديد من الخدمات من أجل خدمة المواطنين ، قبل توليه حقيبة وزارة التموين وبدأ مهام عمله عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .







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