وزارة الصحة: توطين صناعة المواد الخام للعقاقير والمستحضرات أولوية

رامى محيى الدين

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على الجولة المفاجئة لوزير الصحة على المستشفيات، مشيرا إلى أنها واحدة من أساليب الإدارة وهى الزيارات الميدانية غير المرتبة سلفا ومهم ان يتطلع المسئول بنفسه على الوضع الميدانى ، والاستماع إلى متلقى الخدمة بشكل مباشر وهى تكون أكثر دقة من اى تقارير .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى : كانت هناك شكوى من تأخر صرف الدواء ما دعى الوزير إلى تحويل مسئولين إلى التحقيق ، ووجد الوزير ان هناك أصناف من الادوية موجودة وأخرى غير موجودة ولم يتم اتخاذ اى إجراءات مع هيئة الدواء أو هيئة الشراء لتوفيرها .

وأكد أن الادوية الناقصة هي التي ليس لها مثيل أو بديل والبديل مادة فعالة مختلفة ، ولم يكن لدينا أدوية ناقصة في المجموعات العلاجية أدوية الضغط مثلا أكثر من 11 أو 12 صنفا في السوق المصرية ، والمواطن حينما لم يجد الدواء الذى تعود عليه يمثل عدم ارتياحا، وهناك أصناف بعينها تعود عليها الناس واجه الجمهور صعوبة في الحصول عليها وتم توفير العملة الدولارية لتوفير المواد التي تدخل في صناعة الادوية ولكن دورة صناعة الادوية تأخذ وقتا وخلال الشهور القليلة القادمة ستكون كل الادوية متاحة لان المصانع بدأت في العمل والتصنيع ، كما ان الرئيس وجه بتوطين صناعة المواد الخام لصناعة الادوية وهو مشروع على رأس الاولويات ومن النهاردة الناس كل يوم بتحس بانفراجة وفى أقل من شهرين الناس هتحس بتمام الانفراجة.