نائب رئيس محكمة النقض يستقبل مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنيين بالمخدرات والجريمة

كتب إيهاب المهندس - أحمد إسماعيل

استقبلت محكمة النقض مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، رفقة قضاة ومسئولين من دول منطقة الساحل الأفريقى (مالي، النيجر ، بوركينا فاسو) المختصين بجرائم الإرهاب وذلك للاستفادة من خبرات محكمة النقض في الفصل في قضايا الإرهاب، وكيفية تخطى التحديات التي واجهتها في ذلك وصولاً لتحقيق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة الحقوق والمبادئ التي قررها القانون والدستور المصرى.

كان في استقبال الوفد القاضي محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والذي أعرب عن تقديره لهم واستعداد المحكمة بالتعاون مع كافة الدول لنقل خبرات محكمة النقض في ذلك المجال.

صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.