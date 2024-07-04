اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 01:55 م
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مندوب تحصيل بشركة وراء اختلاس أموالها بالقاهرة

الخميس، 04 يوليو 2024 01:01 م
مندوب تحصيل بشركة وراء اختلاس أموالها بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكترونى - مقيم بمحافظة القليوبية) مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهاً عنه ، وبداخلها (مبلغ مالى) خاص بالشركة محل عمله والتعدى عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

 


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة ، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالى من عهدته على متطلباته الشخصية ، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ إختمرت فى ذهنه فكرة إختلاق الواقعة المٌشار إليها ، وقام بإحداث إصابته بإستخدام زجاجة مكسورة.

 

 







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