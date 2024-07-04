مقتل 9 أشخاص فى هجوم لمليشيات كوديكو بالكونغو الديمقراطية

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قتل 9 أشخاص بينهم 6 صينيين فى هجوم شنته مليشيات "كوديكو"على موقع للتنقيب عن الذهب فى إقليم "دجوجو" التابع لمقاطعة "ايتورى" بشرق الكونغو الديمقراطية.



وأكد المتحدث العسكرى باسم الجيش الكونغولى فى مقاطعة ايتوري، اللفتنانت جولوس نجونجو، وفاة العسكريين الكونغوليين فى إشتباكات.



وقال أحد أفراد طاقم الصليب الأحمر، الذى شارك فى نقل جثامين الضحايا، "إن عناصر مليشيات كوديكو هاجمت معسكر الصينيين بينما كانوا ينقبون عن الذهب وقتلت الصينيين الستة واثنين من الجنود بالرصاص".



من جانبه ، أكد حاكم إقليم "دجوجو" هذه الإحصائية للضحايا ، وأشار إلى أن جثث القتلى الصينيين أودعت مشرحة المستشفى العام فى مدينة "بونيا" عاصمة مقاطعة "ايتوري".



جدير بالذكر أن هذا الهجوم لا يعد الأول من نوعه ضد الصينيين ، حيث قتل العديد منهم فى حوادث مشابهة بمواقع تعدينية فى الإقليم.



وتأسست مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)"، عام 1999 خلال حرب الكونغو الثانية، وتنشط حاليا فى مقاطعة "إيتوري" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبدأت كمجموعة تعاونية زراعية قبل أن تنخرط فى الدفاع عن عرقية "ليندو" ، إلا أنها نشطت فى عام 2017 بعد فترة جمود ، وشنت هجمات ضد المدنيين وقوات الجيش الكونغولى ، إلى جانب استهدافها مناجم الذهب.