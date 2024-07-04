مصرع سائق وإصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بالصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وإصابة شقيقته ونجلى عمومته، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق، ووجود متوفى ومصاابين تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج، وتم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي بمركز أخميم، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو محمد م س ا 26 سنة تاجر ومقيم الأقصر بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها وانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة شقيقته مروة م س ا 39 سنة ربة منزل، ونجلي عمومتهما محمود ع ا س 20 سنة عامل، وأحمد ع ا س 15 سنة طالب قيمون بذات العنوان تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي قنا الجامعي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.