مراسل القاهرة الإخبارية: عدد كبير من مستشفيات الخرطوم خرجت من الخدمة بسبب ميليشيا الدعم السريع

كتب محمد شرقاوى

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الخدمات الصحية سيئة جدا في السودان، وهو ما ينطبق على شبكة الاتصالات أيضا، مشيرًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع استهدفت الكثير من المستشفيات، وبخاصة في العاصمة الخرطوم منذ أن بدأت الحرب، لافتًا إلى أن ما يزيد عن 80% من مستشفيات الخرطوم خرجت من الخدمة بسبب استهدافات الميليشيا.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن.مستشفيات الخرطوم لم تعد قادرة على أن تقدم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري بالإضافة إلى الجراحات الكبرى مثل المخ والأعصاب.

وتابع: "المستشفيات في الخرطوم تنستقبل مصابي بعض الأمراض مثل الإسهالات المائية، وهناك معاناة كبيرة في الحصول على الإسعاف في الخرطوم، بعدما خرج الكثير من الخدمة بعدما جرى تعطيلها وحرقها بواسطة ميليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى القصف المتبادل، وقبل قليل، قصفت ميليشيا الدعم السريع مستشفى أطفال قريبة جدا من أم درمان القديمة".