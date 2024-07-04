محافظ القاهرة يعلن توزيع مهام نواب المحافظ على المناطق الأربعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه أصدر قرارا بشأن توزيع المهام على نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، وهى الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية.

وأوضح محافظ القاهرة أن اللواء إبراهيم عبد الهادى، يستمر فى إدارة المنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزى، فى إدراة المنطقة الشكالية ويتولى أشرف منصور يتولى مهام المنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى مهام المنطقة الشرقية.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه يحرص على استمرار التواصل بشكل اساسى مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما سيتم التركيز على المشاركة المجتمعية، وهذا امر هام فى مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الإدارة وتحسين الخدمات للمواطنين، وسيكون تقييم رؤساء الأحياء مربوط بقدرتهم على المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال لقاءه مع الصحفيين، بأول يوم عمل بعد توليه منصبه الجديد، أن توجيهات الرئيس الاهتمام بالصناعة والاستثمار، وفى المحافظة سنهتم بمشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية والمشاكل الخاصة بترفيقها، وسيكون هناك رؤية لتطوير منطقة شق الثعبان، وسيكون لمالكى الورش والمصانع مشاركة فى ذلك.