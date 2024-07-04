متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة الهواتف المحمولة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجه نارية.

وأضاف المتهمان ببيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.

وقررت نيابة الأميرية حبس العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.