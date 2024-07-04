ما هى إجراءات توثيق الزواج لدى المأذون الشرعى؟ خط الاستشارات 15115 يرد

كتب محمود راغب

الاستفسار عن إجراءات توثيق الزواج لدى المأذون الشرعي، من الاسئلة التي وصلت مكتب الشكاوي علي 15115، وهو ما أجاب عنه مكتب الشكاوى فى ضوء ما يقدمه من دعم ومشورة بمختلف المحافظات.

إجراءات توثيق الزواج لدى المأذون الشرعي:

1- يكون لدى المأذون 5 دفاتر لقيد الوقائع.

2- يقوم بإثبات بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ عقد الزواج واستيفاء باقي البيانات وتحريرها.

3- يحرر المأذون وثائق الزواج من أصل و3 صور.

4- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتابة وجب أن يوقع بختمه وبصمته.

5- يسلم لكل من الزوجين صورة من وثيقة الزواج ويسلم الثالثة لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظا بالدفاتر.



ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل، ويقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.