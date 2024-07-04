عمل مستمر.. ملفات مهمة أمام وزير الصحة (فيديو)

ثقة كبيرة حظى بها الدكتور خالد عبد الغفار باستمراره فى منصبه كوزير الصحة والسكان، إضافة إلى تعيينه نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية مما يدفعه إلى تنفيذ المهام ومواجهة التحديات.

الملفات المهمة أمام عبد الغفار التي تحتاج إلى الاستمرار فى العمل عليها، تتمثل فى تعزيز الخدمات الطبيةوالعلاجية للمرضى، بالإضافة إلى توفير الأدوية وتحديث البروتوكولات العلاجية.

تعتبر المبادرات الرئاسية ملفا مهما والتى يزيد عددها عن 15 مبادرة تقدم خدماتها بالمجان فى المستشفيات والوحدات الصحية وتحتاج إلى إضافة خدمات جديدة وتعزيز التواصل مع المرضى ونشر التوعية الصحية المطلوبة.



ويأتى ملف رفع كفاءة وتطوير المستشفيات العامة والمركزية كأحد المحاور الهامة للدولة مع تشديد الرقابة على منشآت الصحية فى القطاع الخاص واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، والبدء فى محافظات المرحلة الثانية.



