ضبط مكتب انتاج فنى غير مرخص فى القاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة (مكتب إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، واستغلاله فى تصوير وإنتاج مقاطع فيديو "بدون تصريح" مستخدماً معدات تصوير وأجهزة مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وتم ضبط (إستوديو تصوير)، وأقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية.