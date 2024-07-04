ضبط لصوص السيارات فى حملات أمنية

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد بأسلوب "المغافلة" وبداخلها (مبلغ مالى) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة. وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان) تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم (مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم وقائع سرقة (5 سيارات) بذات الأسلوب وأقروا بقيامهم ببيع تلك السيارات "لعميل سيئ النية" (عاطل – مقيم بالفيوم) تم ضبطه وعثر بحوزته (5 سيارات ، 4 لوحات معدنية) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال إستقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإرتكاب 6 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات. ت.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الفيوم - الدقهلية – بورسعيد - بنى سويف) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص لـ3 منهم "معلومات جنائية" من بينهم عميل سئ النية) تخصص نشاطه فـى سرقة السيارات بدائرة قسمى شرطة (الأهرام، أول أكتوبر) , وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6 وقائع) ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.



وتمكنت الجهود من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته تحتوى على (جهاز "لاب توب" - جهاز "تابلت" - جواز سفر) حال سيره بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص مستخدمين دراجة نارية.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمة فـى الواقعة وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة البرج الخاص بإحدى شركات المحمول بدائرة مركز شرطة إبشواى وبحوزتهما 200 متر كابل (كلاديك فايبر ) يزن 500 كيلو جرام "تستخدم فـى نقل الشبكة من البرج إلى العملاء" مُحملة على سيارة مينى فان.. مستخدمين فـى الواقعة (منشار حدادى , مفكات , كماشة حديدية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعة السرقة.



وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" وعميلان سيئى النية (لهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة (قسم شرطة ثان المنصورة ، مركز شرطة المنصورة) لقيامهما بسرقة الدراجة النارية الخاصة بعامل توصيل طلبات حال توقفها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وعدد 7 وقائع أخرى.. وأضافا بقيامهما بالتصرف فـى المسروقات لعميليهما سيئا النية ، وأرشدا عن المسروقات (8 دراجات نارية) . وضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك الكهربائية".. وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - 3 دراجات نارية 2 مركبة "توك توك" مُبلغ بسرقتهما - الأدوات المستخدمة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 9 وقائع أخرى .. وأنهم قاموا بالتصرف فـى المسروقات لعملائهم سيئ النية (5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بالدقهلية) أمكن ضبطهم ، وأرشدوا عن المسروقات (2 مركبة "توك توك" - 8 دراجات نارية) . وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة (الزهور ، الضواحى) لقيامهما بتهديد صاحب "سوبر ماركت" وإشهار (سلاح نارى، سلاح أبيض) والإستيلاء على بعض المواد الغذائية من محل عمله.. وبحوزتهما (فرد محلى - عدد من الطلقات – سلاح أبيض "مطواة") . وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى الجيزة والمنيا) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة ربع نقل تابعة لجهة عمله بدائرة مركز شرطة بنى سويف.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشد أحدهما عن السيارة.