شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد شبكة ويتهمها بالتخلف عن إتمام الزواج

كتبت أسماء شلبي

أقام شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن رد ما تقاضته منه من هدايا ومصوغات تجاوزت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والفواتير التي تقدم بها، ليؤكد:" الخطبة استمرت 12 شهر وطوال تلك الفترة قمت بشراء لها هدايا تجاوزت 50 ألف جنيه، بخلاف قيمة المصوغات التي قدرت بـ 150 ألف جنيه، ولكنها تعنتت ورفضت رد حقوقي بعد أن قررت أن ترفض الزواج مني وتتركني وتفسخ الخطبة".



وأكد الشاب بدعواه بعد معاناة طوال 6 أشهر مع أهل خطيبته لرفضهم رد الشبكة بعد فسخ خطيبته:" تمت خطبتنا بعد قصة حب استمرت عامين، لم أتخيل يوما أن علاقتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن أصبحت ملاحق على يديها بالبلاغات، حاولت وعائلتها ابتزازي، وتعرض للضرر على يديهم، وخسرت مدخراتي بسببهم".



وتابع:"وعدتني بالزواج وتمت الخطبة ولكنها لم توفي بوعدها، بعد أن قررت أن تختفي وتفسخ الخطبة وترفض إتمام الزواج، وعندما طالبت باسترداد الشبكة ثارت وتعدت على عائلتها بالضرب والتشهير، وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وفقاً للمستندات التي قدمتها ".



وأشار:" دمرت حياتي وتسببت لي بالحرج أمام عائلتي، ورفضت أن ترد لي حقوقي بعد انتظاري طوال شهور، وتحايلت وقدمت شهود زور، مما دفعني للتصدي لها ورفض أن تتركني معلقة وواصلت الإساءة لي، والتصدي لعنفها وتسلطها وسرقتها للشبكة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .