زعيم حزب العمال البريطانى: أدعو الناخبين للتصويت ضد فوضى المحافظين

كتب محمد عبد المجيد

دعا كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني، الناخبين للتصويت ضد فوضى المحافظين، قائلا "حان وقت التغيير"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت مؤسسة سيرفيشن قد أظهرت توقعات لاستطلاعات الرأي أن حزب العمال البريطاني سيحقق فوزا ساحقا على السلطة بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الخميس، وفقا لوكالة "رويترز".

وأرجح الاستطلاع فوز حزب العمال بزعامة كير ستارمر بـ 484 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في البرلمان، وهو أكثر بكثير من الـ 418 مقعدًا التي فاز بها زعيم الحزب السابق توني بلير في فوزه الساحق الشهير عام 1997 والأكبر في تاريخه.

ومن المتوقع أن يفوز حزب المحافظين، الذي ظل في السلطة منذ 14 عاما، بـ 64 مقعدا فقط، وهو أقل عدد منذ تأسيس الحزب في عام 1834.