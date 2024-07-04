رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية، محطات اليوتيوبر أحمد حسن من البداية للنهاية أمام المحكمة الاقتصادية.

- محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة.

- محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بتأييد الحكم بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.

- محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.

-المحكمة الاقتصادية قضت في حكم جديد بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع تعويض 200 ألف جنيه للفتاة المتضررة.



وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في دعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، بتعويض بقيمة مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.

فقام محامي المجني عليها برفع دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.