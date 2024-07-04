رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى

كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

أدى المستشار عبد الراضي صِدِّيق، صباح اليوم الخميس، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم "254" لسنة 2024، بتعيين سيادته رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1/7/2024.

وعقب أداءه اليمين، توجه لمقر رئاسة النيابة الإدارية، حيث إلتقى بالمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ الأمين العام، ومديري وأعضاء المكاتب والإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الادارية

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عبد الراضي صِدِّيق من مواليد 30 / 4 / 1955، بقرية "الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة حيث تولى سيادته العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ سيادته لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

كما تولى سيادته العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، ثم المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.