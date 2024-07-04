اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الفلبين يأمر الجيش بتهدئة التوترات فى بحر الصين الجنوبى

الخميس، 04 يوليو 2024 11:16 ص
رئيس الفلبين يأمر الجيش بتهدئة التوترات فى بحر الصين الجنوبى الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن
مانيلا (أ ش أ)

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أصدر الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، أوامره للقوات المسلحة بتهدئة التوترات فى بحر الصين الجنوبى.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر - في تصريحات نقلتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس، أن الجيش قدم للرئيس عدة خيارات حول عملياته في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك المهام الروتينية لإعادة الإمداد للقوات في المياه المتنازع عليها، التي تسببت في زيادة التوترات مع الصين.

وكانت كل من الفلبين والصين اتفقتا أول أمس الثلاثاء على الحاجة إلى استعادة الثقة والالتزام بتهدئة التوترات في بحر الصين الجنوبي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين مسئولين من البلدين.

وتطلق الفلبين مسمى (بحر الفلبين الغربي) على الجزء الغربي من حدودها البحرية بما في ذلك جزء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع ست دول (الصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا).

 







الفلبين

الرئيس الفلبينى

الصين

بحر الصين

بحر الصين الجنوبى




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