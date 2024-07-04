حكومة مصطفى مدبولى الجديدة فى عيون الغرب.. بلومبرج: جزء من الإصلاح الشامل

كتبت ريم عبد الحميد

علقت وكالة بلومبرج الأمريكية علي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى ، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد يعد جزءا من مسار الإصلاح الشامل، حيث تضمنت الحكومة وزراء من الخبراء خاصة في مجال الاقتصاد.

وقالت بلومبرج في تقرير لها الخميس: "بالتزامن مع أول يوم عمل للحكومة إنه تم تعيين خبير اقتصادى سابق فى البنك الدولى وصديق للمستثمرين وزيرا للمالية، إلى جانب مصرفيين سابقين ومسئولين تنفيذيين فى الشركاء فى مناصب بارزة بالحكومة الجديدة مع سعى البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية".

وأشارت الوكالة إلى أن السندات الحكومية الدولارية سجلت ارتفاعا بعد هذه الأخبار، لتحقق بعض أكبر المكاسب فى الأسواق الناشئة يوم الأربعاء، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - المستخدمة للتحوط ضد انخفاض العملات - زادت قيمة عقد الجنيه لأجل 12 شهراً بأكبر قدر منذ أواخر أبريل.

وأشارت الوكالة إلى تولى أدى أحمد كوجوك منصب وزير المالية خلفاً لمحمد معيط، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018. حيث كان كوجوك يشغل سابقاً منصب نائب وزير المالية.

وعين كريم بدوي، وزيرا للبترول خلفا لطارق الملا، ولفتت بلومبرج إن مسئولياته تتضمن دوره محاولة تعزيز إنتاج مصر من النفط والغاز الطبيعي، لزيادة الصادرات إلى أوروبا، والمساعدة في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت بلومبرج إن الحكومة الجديدة، التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة.