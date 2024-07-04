اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 04:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تضرر 20 شخصا فى مطار كوالالمبور الدولى جراء تسرب للغاز

الخميس، 04 يوليو 2024 04:11 م
تضرر 20 شخصا فى مطار كوالالمبور الدولى جراء تسرب للغاز مطار ماليزيا ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)

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تضرر نحو 20 شخصا فى مطار كوالالمبور الدولى فى ماليزيا، اليوم الخميس، جراء تسرب غاز فى منشأة لهندسة الطائرات، وأُرسلوا لتلقى العلاج الطبى، لكن لم تحدث أى اضطرابات فى عمليات المطار.

وذكرت إدارة الإطفاء في ولاية سيلانجور إنها تلقت مكالمة طوارئ بشأن تسرب كيميائي في منشأة سيبانج لهندسة الطائرات بمنطقة الدعم الجنوبية في الساعة وأرسلت أفرادها مع فريق للمواد الخطرة، بحسب صحيفة ذا ستار الماليزية.

وتم التعرف على المادة الكيميائية لاحقا على أنها ميثيل مركابتان، وهو غاز عديم اللون قابل للاشتعال وله رائحة كريهة يستخدم أحيانا في إنتاج وقود الطائرات.

وقالت الإدارة إن الأشخاص العشرين المتأثرين، وجميعهم من موظفي المطار، اشتكوا من الدوار.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لا يوجد خطر أوسع على السلامة العامة.
 







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تسرب غاز فى مطار كوالالمبور

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