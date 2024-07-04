تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس شخصين وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات، وطالب النيابة العامة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.





عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.