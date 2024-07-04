بوتين: منظمة شنغهاى للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمى الجديد

استانا (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظمة شنغهاى للتعاون إلى جانب مجموعة "بريكس"، تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمى الناشئ الجديد .

جاء هذا التصريح، خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بحسب ما اوردت وكالة "سبوتنيك" ، و قال بوتين: "تشكل منظمة شنغهاي للتعاون، جنباً إلى جنب مع مجموعة "بريكس"، الركائز الأساسية للنظام العالمي الناشئ الجديد، وهاتان الرابطتان هما محرك قوي لعمليات التنمية العالمية وتعزيز التعددية القطبية الحقيقية".

وأضاف بوتين أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة في منظمة شنغهاى للتعاون، تعود بفوائد واضحة على جميع المشاركين.

وأكد بوتين أن مشروع القرار بشأن تطوير استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون، حتى عام 2035، يحدد آفاقا لمزيد من تعميق التعاون، ليس فقط في السياسة والأمن، ولكن أيضا في الاقتصاد والطاقة والزراعة والتقنيات العالية والابتكارات.

وتابع: روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون القائم على الشراكة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ويسعدنا أن نلاحظ أن هذا التعاون يتطور بشكل مستمر على أساس مبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأمنية الملحة.