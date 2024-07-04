بنك الاستثمار الأوروبى يفتتح مركز تميز فى بولندا لاستيعاب التوسعات الرقمية

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افتتح بنك الاستثمار الأوروبي مركز"تميز لتكنولوجيا المعلومات" في وارسو عاصمة بولندا،لاستيعاب التوسعات الرقمية والأمن السيبراني وزيادة القدرات الرقمية في البلاد.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا في بيان:"إن افتتاح مركز جديد لتكنولوجيا المعلومات في وارسو يؤكد الدور المهم لبولندا في تطوير عمل ومشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في البلاد".

وتابعت: "طموحنا من هذا المشروع هو توفير منصة عمل جذابة توفر الفرص وتجذب المواهب الجديدة... لن يوسع المركز قدراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل تضمن أيضًا استمرارنا في تقديم الحلول الرقمية لعملائنا".

وأضافت أن المشروع يسمح للوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والمرونة في نموذج التشغيل، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي ينشط في عدد من القطاعات التكنولوجية من بينها تقوية القدرات السحابية، وإنشاء أنشطة لأمن الفضاء الإلكتروني ودعم وتسريع مشاريع الأعمال الاستراتيجية، وتعزيز القدرات لدعم تطبيقات السوق والمخاطر المالية.