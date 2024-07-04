بداية الصمت الانتخابى تمهيدا لجولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

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انتهت اليوم الخميس بالتوقيت المحلى فترة الحملات والدعاية الانتخابيتين للمرشحين النهائيين الإثنين لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة، حيث شارك فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم : مصطفی بور محمدى وسعید جلیلى ومحمد باقر قالیباف ومسعود بزشکیان، ولم يحصل أى منهم على النصاب اللازم للفوز فى الجولة الأولى ، لذلك إنتقلت الإنتخابات الى الجولة الثانية التى ستجرى غدا الجمعة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلى اللذين نالا أعلى نسبة من الأصوات.



وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) الى أن الحملات الانتخابية كانت قد بدأت من 30 يونيو الماضى بعد تأييد مجلس صيانة الدستور سلامة ونزاهة الإنتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى لتنتهى فى الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى.



وأجريت ، خلال هذه الفترة ، مناظرتان تلفزيونيتان حول السياسة والثقافة والإقتصاد ، وبث التلفزيون أفلام دعائية للمرشحين المتأهلين لجولة الإعادة وحواراتهما التلفزيونية مع الشعب.