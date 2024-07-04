انتخابات بريطانيا .. زعيم العمال كير ستارمر يدلى بصوته فى لندن

كتبت ريم عبد الحميد

أدلى السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، بصوته فى الانتخابات العامة فى بريطانيا بعد ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع.

وقالت صحيفة الجارديان إن ستارمر وصل إلى مركز التصويت فى لندن بصبحة زوجته فيكتوريا، فى ظل توقعات بأن يكون زعيم العمال هو رئيس الوزراء القادم.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعات الرأي ترجح بقوة تحقيق ستارمر فوزا ساحقا بعد خمس سنوات من هزيمة العمال الكارثية فى انتخابات ديسمبر 2019، والتي أدت إلى عودة بوريس جونسون رئيسا للحكومة. وقامت بريطانيا بتغيير رئيس وزرائها مرتين دون انتخابات عامة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما صوت وزير اسكتلندا الأول جون سوينى فى مركز الاقتراع ببلاير جوررى قرب بيرث، حيث وصل بصحبة المرشح عن الحزب القومى الاسكتلندى دايف دوجان.



وفى وقت سابق ، أدلى رئيس الحكومة البريطانية ريشى سوناك بصوته فى الانتخابات العامة فى بريطانيا فى دائرته الانتخابية بمنطقة يورك شاير.



وقالت صحيفة الجارديان أن سوناك قام برحلة قصيرة من منزله إلى مقر التصويت فى قاعة قرية كيربى سيجستون فى دائرته ريتشموند ونورهوليتون. وتوجه سوناك بصبحة زوجته أكشاتا موترى، ووصلا مستقلين سيارة رانج روفر، وسار معا لمسافة إلى مركز القرية. ممسكين بأيدى بعضهما البعض.



وحيا سوناك المصورين الذين تجمعوا خارج مراكز الاقتراع، وغادر دون الإدلاء بأى تصريحات.



وكانت صحيفة الجارديان قد ذكرت فى وقت سابق أن سوناك أسر لأعضاء من دائرته الداخلية انه يخشى خسارة مقعده. وتنبأ استطلاع جديد ليوجوف ان يخسر 16 من وزراء الحكومة مقاعدهم، فيما يمكن ان يمنح ستارمر أكبر أغلبية لأى حزب واحد منذ عام 1832.