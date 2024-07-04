اليوم السابع
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اليوم.. المقابلات الشخصية للمرشيحن لمنصب عميد "التربية النوعية" بجامعة القاهرة

الخميس، 04 يوليو 2024 09:00 ص
اليوم.. المقابلات الشخصية للمرشيحن لمنصب عميد "التربية النوعية" بجامعة القاهرة جامعة القاهرة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تجرى لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب عميد كلية التربية النوعية بالجامعة ومناقشتهم فى البرامج المطروحة والمقدمة للجنة اختيار القيادات الجامعية.

وضم كشف بالأسماء النهائية الأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية وهم: الدكتورة راندا محمود رزق فاخر، الدكتور محمود أبو النور عبد الرسول، والدكتور محمود حامد محمود برين، والدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادى، والدكتور وائل فاروق إبراهيم، والدكتور طارق سمير محمد أمين، والدكتورة صفاء محمد شوقى مهدى عيسى، والدكتورة حنان محمد إسماعيل، والدكتور طارق جاد الكريم، والدكتور عادل محمد حسن.







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