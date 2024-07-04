المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى

كتب – أحمد عبد الهادى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، أداء حلف اليمين من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو 2024.

وينشر اليوم السابع السيرة الذاتية الخاصة برئيس مجلس الدولة الجديد:

تاريخ الميلاد: 3/7/1955

المؤهلات الدراسية:

- ليسانس الحقوق دور مايو عام 1977 بتقدير جيد جدا جامعة القاهرة.

- دبلوم الدراسات العليا العلوم الجنائية دور مايو عام 1978 بتقدير جيد جامعة القاهرة.

- دبلوم الدراسات العليا العلوم الإدارية دور مايو عام 1979 جامعة القاهرة.

التدرج الوظيفى:

عين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 10/4/1978

بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1978 وتدرج فى وظائفه القضائية حتى رقى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 1998.

الجهات التى عمل بها:

-عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه وحتى سبتمبر

سنة 1991 فيما عدا العام القضائى 1984/1985 حيث الحق بالمكتب الفنى للأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، وقد شارك إبان عضويته بإدارة الفتوى فى عضوية

مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة فى الفترة من أكتوبر سنة 1985 حتى سبتمبر سنة 1991، كما شارك فى عضوية مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى حتى درجة مستشار فى العام القضائى 1985 /1986.

- عضوًا بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفترة من أكتوبر سنة 1991 حتى يوليو سنة 1996 لإعارته لسلطنة عمان.

- عضوًا بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا من أكتوبر سنة 2000 حتى سبتمبر سنة 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية) فيما عدا العام القضائى سنة 2009/2010 لرئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا.

- رئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الفترة من أكتوبر سنة 2012 حتى سبتمبر سنة 2016 (دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة).

- رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر سنة 2016 حتى سبتمبر سنة

2017 لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بندبه ندبًا كليًا عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

- وكيلًا لقسم التشريع من أكتوبر سنة 2020 حتى سبتمبر سنة 2021.

- رئيسًا للدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر سنة 2021 حتى 6 سبتمبر سنة 2022.

- رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى – عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة من 7 سبتمبر سنة 2022 وحتى 30 يونيو 2024.

الإنتدابات:

أولا: الندب الجزئى (فى غير أوقات العمل الرسمية):

1- عضوًا بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا لمدة سنوات من سنة 1984 إلى سنة 1987، ومن سنة 1991 إلى سنة 1992.

2- مستشارًا قانونيًا لمحافظة القاهرة من سنة 1987 حتى سنة 1988.

3- مستشارًا قانونيًا لإتحاد الإذاعة والتليفزيون من سنة 1988 حتى سنة 1996.

4- المشاركة فى تصحيح امتحانات كلية الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس وطنطا والمنوفية لعدة سنوات.

5- مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة من سنة 2000 حتى سنة 2016.

6- مستشارًا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من سنة 2006 إلى سنة 2015.

7- شارك فى نظر منازعات التحكيم بمركز الإتحاد التعاونى الإسكانى للتحكيم فى الفترة من سنة 2011 إلى سنة 2012.

8- رئيسًا لمجلس تأديب السفراء بوزارة الخارجية من أكتوبرسنة 2020 حتى سبتمبر سنة 2023.

9- عضو مجلس إدارة المجلس القومى لتنظيم الاتصالات من أكتوبر سنة 2022 وحتى الآن.

ثانيا: الندب الكلى:

- عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بقرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 فى الفترة من أكتوبر سنة 2017 حتى أكتوبر سنة 2020.

الإعارات:

- أعير للعمل مستشارًا قانونيًا بوزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان فى الفترة من يوليو سنة 1996 حتى سبتمبر سنة 2000.

الدول التى سافر إليها:

1- قطر والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والأردن وتايلاند والهند للمشاركة فى اللجان المشكلة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج لشراء دار مكاتب وسكن لأعضاء السفارات والقنصليات المصرية إبان عمله عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.

2- ساحل العاج وجنوب أفريقيا لتمثيل جمهورية مصرالعربية فى مؤتمر الإدارات الانتخابية

فى أفريقيا وذلك إبان انتدابه ندبًا كليًا بالهيئة الوطنية للانتخابات ضمن وفد الهيئة.

3- تونس للمشاركة فى احتفالها بمرور 50 سنة على إنشاء محكمة القضاء الإدارى بتونس فى يونيو سنة 2022 نيابة عن المستشار رئيس مجلس الدولة.

4- الكويت بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتى فى فبراير سنة 2024.

5- المملكة العربية السعودية بدعوة من ديوان المظالم فى مايو 2024.