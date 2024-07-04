المؤبد لعامل لحيازته 8 كيلو من مخدر الأيس فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة ،وعضوية كل من المستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار عماد حلمي ويصا ،والمستشار كارم محمود رزق، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف ، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3112 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، أن التحريات السرية توصلت لقيام المتهم " م.ع.ع" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الايس ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تردده علي دائرة العامرية ثان ، مترجلا من أحدي السيارات الأجرة حاملا في يده حقيبة كبيرة ،فتم القاء القبض عليه وإستخلاص الحقيبة من يده ،وبفض محتويات الحقيبة تبين بداخلها عدد 10 علب بلاستيكية بداخل كل علبة كيس شفاف بداخله حبيبات كريستالية لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن الـ 10 علب المضبوطه بحوزة المتهم وزنت 7.930 كيلو جرام ، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



