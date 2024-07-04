السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم بحبس تاجرى مخدرات بطور سيناء 6سنوات، و100 ألف جنية غرامه لكل منهما لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس محكمة الجنايات الدائرة الأولى وعضوية المستشارين أيمن صلاح غباشي ومحمد سعيد جنيدي وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء عن معاودة نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذ الميادين والمنطقة الصناعية والجامعات لترويج بضاعتهم الغير مشروعه.

وقام رجال الأمن بالتأكد من صح المعلومات وتبين أن المتهمان هما سعد المتوفى اح د م س 24 بدون عمل واس ل م 29 سنه عامل بمحل سباكة بحى الأمل وأنهما اتفقا فيما بينهما على تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وفى كافة الأنواع والتركيز على الشباب العاملين فى المهن المختلفة وطلاب الجامعات المغتربين بطور سيناء مستخدمين فى نقل البضاعة وترويجها السيارة رقم ج ن ص رقم 3856.

تم صدور إذن من جهات التحقيق لضبط المتهمين ومايحوزوة من مواد مخدرة وضبط السيارة المستخدمة فى ترويج المخدرات على العملاء .

وفى يوم 4 ابريل الماضى تم عمل كمين من رجال الأمن بقسم طور سيناء لضبط المتهمين وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم الأول سعد المتولى أحمد أثناء نزولة من مسكنه وعلى كتفة شنطة من القماش كبيرة بداخلها ميزان حساس وسكين و18 فرش حشيش وجهاز محمول ومبلغ مالى قدرة 7800جنية و56 كيس شفاف اللون بداخلهم مادة الأفيون.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم الثانى إسلام أسامه عبدالصمد وبحوزتة 6 قطع بنية الشكل كبيرة الحجم (فرش ) وعلبة بلاستيك بداخلها 116 كيس شفاف تشبة فى كونها مادة الافيون وميزان حساس ومبلغ مالى وتليفون محمول.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على الإتجار فى المواد المخدرة، وأن المضبوطات كانت معدة للبيع والمبالغ المالية حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال والسيارة لسرعة الهروب من أعين رجال المباحث .

وبالكشف عن أرشيف المتهمان تبين أنهما مسجلان إتجار مخدرات وسرقة ولهم كارت معلومات.

تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 851لسنة 2024جنح طور سيناء وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على المضبوطات .

وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء قرر إحالة الاوراق إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 430 لسنه 2024 كلى جنوب سيناء



