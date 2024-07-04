الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جديدة أبرزها موافقة على منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قررات جديدة حملت أرقام 53 و195 و196 لسنة 2024؛ حيث أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

كما أصدر القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع أراضٍ ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية .

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