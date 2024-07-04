الرئيس السيسى يؤكد مواصلة العمل على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أداء اليمين الدستورية لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس السيسى عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.



المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة



المستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الادارية السابق



المستشار عادل فهيم محمد غرب رئيس مجلس الدولة السابق