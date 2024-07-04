البرازيل تسجل أسوأ موسم حرائق بـ 3262 حريقا منذ بداية عام 2024

فاطمة شوقى

سجلت منطقة بانتانال البرازيلية، أكبر الأراضي الرطبة في العالم، أسوأ موسم حرائق لها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق العالمى للطبيعة (WWF).

وأشارت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية إلى أنه بين 1 يناير و23 يونيو من هذا العام، سجلت بانتانال 3262 حريقًا، وهو 22 ضعف عدد الحرائق التى تم تسجيلها من نفس الفترة من عام 2023 (زيادة قدرها 2134%) والأعلى منذ وكالة الفضاء التابعة لمعهد البحوث الوطنى (INPE) ، وبدأت البرازيل تسجيلاتها في المنطقة فى عام 1998.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع استمرار موسم الجفاف فى بداياته - عادة ما يحدث أكبر عدد من الحرائق بين أغسطس وأكتوبر، مع ذروتها في سبتمبر - شهدت بانتانال بالفعل اندلاع حرائق أكثر مما كانت عليه في عام 2020، عندما تم تسجيل 2354 حرائق بين يناير و30 يونيو".



وأوضحت الصحيفة أن استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات وصل إلى مستويات قياسية في الوقت الذي يكافح فيه العالم الحرارة الشديدة والعواصف والحرائق، ويشير التقرير إلى أنه في عام 2020، التهمت الحرائق ثلث منطقة بانتانال ونفقت ما يقرب من 17 مليون حيوان فقارى.

وقالت سينتيا سانتوس، خبيرة في مجال الحفاظ على البيئة في الصندوق العالمي للطبيعة في البرازيل، إن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة الحرائق تغير المناخ وإزالة الغابات وتأثيرات ظاهرة النينيو، وأشار إلى أن "كل هذه العناصر تؤثر بشكل مباشر على هطول الأمطار وتراكم المياه فى المنطقة".



وتسبب قلة الأمطار خلال النصف الأول من العام فى تسجيل منسوب أنهار المنطقة، وخاصة نهر باراجواى، مستويات منخفضة للغاية عن مثل هذا الوقت من العام.



كما حذرت هيلجا كوريا، خبيرة أخرى فى مجال الحفاظ على البيئة فى الصندوق العالمى للطبيعة - البرازيل وأحد مؤلفي الدراسة، من أنه "يعتقد أن هناك جفافا عندما يقل منسوب نهر باراجواي عن 4 أمتار، ومنذ بداية العام الجارى لم يتجاوز النهر المتر الواحد".



وتعد الأراضي الرطبة بانتانال في البرازيل موطنًا لآلاف الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض، بما في ذلك النمور، والكابيبارا، و الكايمن الأسود، وثعالب الماء العملاقة، وببغاوات المكاو، كما أنها محطة مهمة على طرق حوالي 180 نوعًا من الطيور المهاجرة.