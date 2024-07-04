البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة من الكنيسة المرقسية الكبرى

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأن، صلوات القداس الإلهى اليوم الخميس، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وذلك لرسامة أباء كهنة بحضور عدد من أحبار الكنيسة والأباء الأساقفة.

كان قداسة البابا قال خلال عظته الأسبوعية أمس: " نشكر الله على المجموعة الجديدة من الوزارة و المحافظين ، ونصل من أن يعطيهم الله النعمة و والمساندة على تحمل المسؤلية ، مشيرا أن عمل الوزير أو المحافظ عملا ليس سهلا، ونحن نصلى من اجلهم ، ومن أجل الوزراء المستمرين فى مناصبهم، نصلى من أجل أن الاستمرارية بفكر و روح جديدة".

وثمن البابا جهد الوزراء والمحافظين الذين عملوا فى السابق، قائلا" عملوا ما بوسعهم من أجل تقدم بلادنا والحفاظ على أمن وسلام البلاد"

وأضاف :" نصلى أيضا من أجل المحافظين الجدد، واختيار الشخص المناسب لكل محافظة التى لها طبيعتها الخاصة، قائلا:" الاختيارات جاءت جيدة والرب يعطيهم المعونة والابتكار وكذلك نصلى من أجل نواب الوزراء والمحافظين".