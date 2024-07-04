الإعدام لشخصين قتلا مزارعا أثناء سرقة زواية حديد من أرض بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالإعدام شنقا لعاطلين لاتهامهما بقتل مزارع اعترضهما أثناء سرقتهما ذوى حديدية من السور المحيط بأرضه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 7726 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"، 47 سنة، مقيم قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية، و"جمعة ن ج"، 26 سنة، مقيم برشوم مركز طوخ، عاطلين، لأنهما 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلًا المجنى عليه حسن عاشور محمد، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم وأعدا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وأداة (بندقية خرطوش - قطعة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التى كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثانى على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا فى ذلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهى أنهما فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسن عاشور محمد بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا «بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا ذخائر « 23 طلقات » مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق، وحازا وأحرزا سلاحًا أبيض وأداة بدون ترخيص "سنجة، كماشة"، بغير مسوغ قانونى أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والتى توصلت إلى إتفاق المتهمان على سرقة زوى حديدية متواجدة حول أرض المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، وأشقائه فأحضر المتهم الأول على أثرها سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" عاقدين العزم على قتل من ترائا بصيرته حال ارتكابهما الجريمة التالية وبضبطه للمتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، وعزى قصد المتهمين سرقة المنقولات وإزهاق روح المجنى عليه.