الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار للاستجابة لإعصار بيريل فى الكاريبى

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من جديد تضامنه مع الدول المتضررة من إعصار بيريل، مشيرا إلى أنه تم تخصص 4 ملايين دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ التابع للمنظمة لبدء جهود الإغاثة.



وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، فإن إعصار بيريل، الذي هو أقوى إعصار في التاريخ يتشكل في المحيط الأطلسي، تسبب في دمار عندما اجتاح جرينادا وسانت فنسنت وجزر جرينادين وجامايكا.

وأشار إلى أن بيرل كان في البداية منخفضا استوائيا، ثم اشتد بسرعة ليصبح إعصارا من الفئة 4 ووصل لفترة وجيزة إلى الفئة 5، مع رياح تصل سرعتها إلى 240 كم/ساعة والآن، تم تخفيض تصنيف الإعصار إلى الفئة 3، ويتجه نحو بليز والمكسيك، ويستمر في تشكيل تهديد كبير.



وأودت العاصفة بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وأصابت الكثيرين وتسببت في دمار واسع النطاق، مما أجبر الآلاف على النزوح إلى الملاجئ.



ويعمل مسؤولو الشؤون الإنسانية التابعون للأمم المتحدة في سانت فنسنت وجزر جرينادين وجرينادا مع المسؤولين المحليين للمساعدة في تقييم الأضرار والاستجابة لها.