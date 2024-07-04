اليوم السابع
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اصطدام سيارة تقودها سيدة أجنبية بسيارة أخرى متوقفة بالتجمع الأول

الخميس، 04 يوليو 2024 10:59 ص
اصطدام سيارة تقودها سيدة أجنبية بسيارة أخرى متوقفة بالتجمع الأول اصطدام سيارة بأخرى متوقفة بالتجمع الأول
كتب أحمد عبد الهادى - مصطفى جابر

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شهدت منطقة التجمع الأول، صباح اليوم الخميس، حادث اصطدام سيارة تقودها سيدة تحمل جنسية أجنبية بسيارة أخرى كانت متوقفة أسفل عقار، داخل كومبوند شهير بالقاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة صباح اليوم بلاغا من فتاة أكدت خلاله أنه اثناء نومها فوجئت بصوت اصطدام شديد أسفل العقار التى تقيم فيه، مما دفعها الى النزول الى الشارع لبيان ما حدث، حيث تبين قيام سيدة اجنبية تقود سيارة ملاكى بصدم سيارتها المتوقفة على جانب الطريق.

وأشار البلاغ أنها عندما طلبت من السيدة الأجنبية عدم المغادرة لتصليح سيارتها قامت بالتعدي عليها بالضرب.

وحرر محضر بالواقعة والذى حمل رقم 10515 إداري التجمع الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

 

حادث التجمع الاول
حادث التجمع الاول

حادث سيارة التجمع
حادث سيارة التجمع

 







حادث تصادم سيارة

سيدة اجنبية

حادث التجمع الاول

حادث الرحاب

فتاة اجنبية

فتاة اجنبية تصدم سيارة

مشاجرة بسبب سيارة

مشاجرة بسبب حادث سيارة




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