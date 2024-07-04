اصطدام سيارة تقودها سيدة أجنبية بسيارة أخرى متوقفة بالتجمع الأول

كتب أحمد عبد الهادى - مصطفى جابر

شهدت منطقة التجمع الأول، صباح اليوم الخميس، حادث اصطدام سيارة تقودها سيدة تحمل جنسية أجنبية بسيارة أخرى كانت متوقفة أسفل عقار، داخل كومبوند شهير بالقاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة صباح اليوم بلاغا من فتاة أكدت خلاله أنه اثناء نومها فوجئت بصوت اصطدام شديد أسفل العقار التى تقيم فيه، مما دفعها الى النزول الى الشارع لبيان ما حدث، حيث تبين قيام سيدة اجنبية تقود سيارة ملاكى بصدم سيارتها المتوقفة على جانب الطريق.

وأشار البلاغ أنها عندما طلبت من السيدة الأجنبية عدم المغادرة لتصليح سيارتها قامت بالتعدي عليها بالضرب.

وحرر محضر بالواقعة والذى حمل رقم 10515 إداري التجمع الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.