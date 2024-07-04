استمرار ارتفاع الطلب على الشحن الجوى فى شهر مايو

كتب أحمد مصطفى

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو 2024، والتي أظهرت استمرار نمو الطلب السنوي.

فقد ارتفع إجمالي الطلب العالمي، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 14.7% مقارنةً بمستويات شهر مايو 2023 (15.5% بالنسبة للعمليات العالمية)، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد نمواً من خانتين على أساس سنوي.

وارتفعت السعة، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.7% مقارنة بشهر مايو 2023 (10.2% بالنسبة للعمليات العالمية).



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "لقد ارتفع الطلب على الشحن الجوي بشكل حاد في مايو عبر جميع المناطق. واستفاد القطاع من نمو التجارة، وازدهار التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية للشحن البحري. وتظل التوقعات إيجابية إلى حد كبير حيث يظهر مديرو المشتريات توقعات لنمو مستقبلي. ورغم كل هذه العوامل إلا أنه قد يحدث بعض التراجع نتيجة فرض الولايات المتحدة قيودًا أكثر صرامة على عمليات تسليم التجارة الإلكترونية من الصين، وقد تؤدي زيادة التكاليف وزمن نقل الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى ردع المستهلكين الأمريكيين، وفرض تحديات كبيرة على نمو خط التجارة الأكبر في العالم والذي يربط بين آسيا وأمريكا الشمالية".



وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في البيئة التشغيلية:

سجلت مؤشرات مديري المشتريات للإنتاج الصناعي العالمي في شهر مايو، وطلبات التصدير الجديدة (52.6 و 50.4 على التوالي).



وزاد الإنتاج الصناعي، والتجارة العالمية للحدود على أساس شهري في أبريل (0.5% و1.5% على التوالي).



كما شهد التضخم صورة مختلطة في شهر مايو. إذ انخفضت معدلاته في الاتحاد الأوروبي واليابان إلى 2.7% و2.8% على التوالي، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة إلى 3.3%. فيما ظل معدل التضخم في الصين بالقرب من الصفر (0.3%) مما يعكس ضعف الطلب المحلي بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وبطء نمو الدخل، وأزمة في قطاع العقارات وهو اتجاه مستمر منذ عام 2023.





الأداء الإقليمي لشهر مايو



وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.8% على أساس سنوي في شهر مايو. وشهد خط التجارة بين إفريقيا وآسيا نموًا بنسبة 40.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع الطلب على خطوط التجارة أوروبا-آسيا، وداخل آسيا، والشرق الأوسط وآسيا بنسبة 20.4% و19.2% و18.6% على التوالي. ورافق ذلك زيادة في السعة بنسبة 8.4% على أساس سنوي.



فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغ 8.7% على أساس سنوي في مايو. ونما الطلب على خط التجارة بين آسيا وأمريكا الشمالية بنسبة 12.0% على أساس سنوي، بينما شهد خط أمريكا الشمالية-أوروبا زيادة بنسبة 8.9%، وهو أعلى معدل نمو لهذا الخط منذ منتصف عام 2022، ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 2.5% على أساس سنوي.



وحققت شركات الطيران الأوروبية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.2% على أساس سنوي في مايو. وارتفع الشحن الجوي داخل أوروبا بنسبة 25.6% مقارنة بشهر مايو 2023، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يحقق نموًا سنويًا مكونًا من رقمين. وشهدت خطوط أوروبا والشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 33.8%، ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 11.9% على أساس سنوي.



وحققت شركات طيران الشرق الأوسط نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 15.3% على أساس سنوي في مايو. وحقق سوق الشرق الأوسط وأوروبا أداءً جيداً بشكل خاص حيث سجل نمواً بنسبة 33.8%، وتقدم على سوق الشرق الأوسط وآسيا الذي نما بنسبة 18.6% على أساس سنوي، ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 2.7% على أساس سنوي.



وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 12.7% على أساس سنوي في مايو. ورافق ذلك زيادة في السعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي.



وشهدت شركات الطيران في إفريقيا أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغت 18.4% على أساس سنوي في مايو. ارتفع الطلب على سوق إفريقيا وآسيا بنسبة 40.6% مقارنة بشهر مايو 2023، وهو أعلى أداء لجميع خطوط التجارة. ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 21.4% على أساس سنوي.