ارتفاع أسعار القهوة.. مطالب لرئيس المكسيك بإعلان الطوارئ بعد نقص الإنتاج بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تشهد المكسيك موجة حر وجفاف شديدة منذ بداية العام الجارى 2024 وهو الذى أثر على 80%من إنتاج القهوة في البلاد، مما يؤدى إلى زيادة في الأسعار بشكل مستمر، وطالب منتجى البن في البلاد، الرئيس لوبيز أوبرادور، بالتوصل إلى حل وإعلان الطوارئ، حيث إن أربعة أخماس إنتاج قهوة أرابيكا وروبوستا قد تأثر بالحرارة الشديدة، حسبما قالت قناة إيه دى إن 40 المكسيكية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن منتجى البن في المكسيك أشاروا إلى أن الحرارة الشديدة التى حدثت في جميع أنحاء البلاد هذا العام تقريبًا، أدت إلى انخفاض المحاصيل بنسبة 80% حتى شهر يوليو.

ويأتي طلب المساعدة بعد أن كان شهر مايو الماضى هو الشهر الأكثر سخونة فى المكسيك منذ عام 1953، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية (SMN).



ودعا إسمايل جوميز كورونيل، رئيس اتحاد مزارعي البن في تاباتشولا، السلطات في المكسيك إلى إنشاء برنامج يساعد في حل مشكلة نقص الحصاد والمياه في مناطق زراعة البن في المكسيك.



وأعرب رئيس اتحاد مزارعي البن عن أسفه للتخلي الرسمي عن الزراعة والثروة الحيوانية والأنشطة الريفية الأخرى في مواجهة الظروف الزراعية الإيكولوجية غير المواتية للمجتمعات الريفية، مطالبا حكومة الرئيس لوبيز أوبرادور ببرنامج عاجل ليس فقط بسبب نقص المحاصيل ولكن أيضا بسبب نقص المياه.



وأكد أن "الجفاف يرجع إلى تغير المناخ الذي سببه البشر بسبب القطع المفرط للأشجار واستخدام العديد من مبيدات الأعشاب"، وذلك بالإضافة إلى موجة الحر الشديدة وحالة الجفاف بسبب نقص الأمطار.



وتعد المكسيك ثامن أكبر مصدر لحبوب البن في العالم، حيث تجاوزت مبيعاتها الخارجية 433.8 مليون دولار عام 2023، لكن المساحة المزروعة بالبن انخفضت بنسبة 0.42 % سنويًا في عام 2023 إلى 698.035 هكتارًا، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من خدمة معلومات الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك الحكومية (SIAP).



وفى تشياباس، وهي ولاية تقع على الحدود الجنوبية للمكسيك وتساهم بثلث إنتاج البن الوطني، يشعر مزارعو البن بالقلق من الآثار الدائمة للجفاف، كما أوضح إيساي جارسيا تروخيو، وهو منتج للبن أيضا وأوضح أن منطقة سوكونوسكو تبلغ مساحتها 60 ألف هكتار، من أكثر المناطق التي تعرضت للضرر مما أثر على أصناف أرابيكا وروبوستا.

