إصابة 9 مصطافين إثر تصادم سيارة مع توك توك أمام أحد شواطىء فايد باللإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص من المصطافين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع توك توك امام احد الشواطئ فى فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 9 مصطافين في تصادم سيارة ربع نقل ط ص ا 9352 مع توك توك بدون لوحات معدنية أمام احد الشواطئ فى فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من عفاف إسماعيل حسنين، 53عام، ملك خالد مغاوري، 18 عام، فاطمه خالد مغاوري، 21 عام هنا صابر يوسف، 11 عام، عبد الله محمد اسماعيل، 13 عام، امل عمر محمد، 23 عام ، أميرة اسماعيل حسنين، 35 عاممحمد عيد عسل، 17 عام، حبيبه رمضان صالح، 26 عام، مصابين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

